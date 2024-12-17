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Сегодня, 09:15

Российский боксер рассказал, как спарринговал с Фьюри перед реваншем с Усиком

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский спарринг-партнер Тайсона Фьюри Алексей Дронов в интервью «СЭ» рассказал о работе с британцем в подготовительном лагере перед реваншем с Александром Усиком.

«Спарринги проходили четыре раза в неделю, то есть очень много специальной работы, — сказал Дронов «СЭ». — Грубо говоря, каждый день в среду и субботу не было бокса. Каждая боксерская тренировка сопровождалась спаррингами. В первый раз я зашел вообще на один раунд, потом уже следующий раз четыре, вот в последнем спарринге, который был позавчера, семь раундов сделал.

Здесь уже я приехал на такой этап, когда самый разгар спаррингов, то есть здесь уже и он выкладывался, и ребята выкладывались, чтобы его до лимитов толкать. То есть здесь уже настоящие спарринги были, реально приближенные к бою. Это будет нескромно звучать, если я такое скажу, но... Я старался выложиться. Надеюсь, что я был полезен ему в этом тренировочном лагере. Только так могу ответить».

Шугар Хилл Стюард, Тайсон Фьюри и&nbsp;Алексей Дронов. «На тренировке Тайсон и его команда включают музыку, могут потанцевать». Интервью русского боксера, который помогал Фьюри перед боем с Усиком

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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