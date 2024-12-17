Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:30

Российский спарринг-партнер Фьюри ответил, в чем феномен британца

Евгений Нарижный
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский спарринг-партнер Тайсона Фьюри Алексей Дронов в интервью «СЭ» рассказал, в чем он видит феномен британского боксера.

«Мне кажется, его феномен в том, что он очень ловкий, координированный для своих размеров, но это уже все подметили, наверное, ни для кого не секрет, — сказал Дронов «СЭ». — Он взрывной, очень быстрый, и, когда он хочет, он может просто, например, выкинуть многосерийную атаку, удары легкие. Он выбирает, где поставить акцент, то есть он очень хорошо чувствует момент, когда нужно начать атаку. То есть больше именно его мастерство и опыт».

Шугар Хилл Стюард, Тайсон Фьюри и&nbsp;Алексей Дронов. «На тренировке Тайсон и его команда включают музыку, могут потанцевать». Интервью русского боксера, который помогал Фьюри перед боем с Усиком

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Спецпосланник ООН по Сирии обсудил гуманитарную помощь с новыми властями
Российские пловцы вернулись в Москву после ЧМ на короткой воде в Будапеште
CNN раскрыл личность стрелявшего в христианской школе в штате Висконсин
Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Сегодня
Вчера
Неделя