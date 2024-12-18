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Сегодня, 15:25

Фьюри назвал свой вес перед реваншем против Усика

Алина Савинова
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Richard Pelham, Getty Images
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Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своей форме перед реваншем с украинцем Александром Усиком.

«Сейчас я вешу около 127 кг. Какое это дает преимущество? Больше силы в ударе. Считаю ли, что выступаю лучше, когда тяжелее? Да, думаю, что так. Когда вас бьет в челюсть человек весом 127 кг, это отличается от удара человека, весящего 109 кг. Конечно», — цитирует Фьюри Sky Sports.

Фьюри и Усик проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало боя — около 1.30 по московскому времени.

Первый поединок остался за украинцем. На кону в ответном бое между Усиком и Фьюри будут стоять принадлежащие Александру титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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