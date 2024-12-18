Фьюри назвал свой вес перед реваншем против Усика

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своей форме перед реваншем с украинцем Александром Усиком.

«Сейчас я вешу около 127 кг. Какое это дает преимущество? Больше силы в ударе. Считаю ли, что выступаю лучше, когда тяжелее? Да, думаю, что так. Когда вас бьет в челюсть человек весом 127 кг, это отличается от удара человека, весящего 109 кг. Конечно», — цитирует Фьюри Sky Sports.

Фьюри и Усик проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало боя — около 1.30 по московскому времени.

Первый поединок остался за украинцем. На кону в ответном бое между Усиком и Фьюри будут стоять принадлежащие Александру титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.