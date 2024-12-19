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Сегодня, 21:31

Фьюри — перед боем с Усиком: «Я причиню ему боль и заставлю его страдать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бой Тайсон Фьюри против Александра Усика 2: дата и время проведения реванша, Фьюри пообщещал заставить Усика страдать поединок Фьюри vs Усик 21 декабря 2024.

«Я причиню ему боль. Я нанесу ему урон. Я заставлю его страдать. Никаких шуток», — сказал Фьюри.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой Усик — Фьюри: соперники встретились лицом к лицу на пресс-конференции. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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