В ночь с 21 на 22 декабря британский боксер Тайсон Фьюри проведет реванш с украинцем Александром Усиком. На кону чемпионские титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Поединок возглавит боксерский вечер серии Riyadh Season, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало главного события — ориентировочно в 1.30 по московскому времени 22 декабря.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции реванша не запланировано.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри прошел в мае и продлился 12 раундов. Бой завершился победой украинца раздельным решением судей, британец потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс WBC. Летом украинец оставил без защиты титул в организации IBF.

37-летний Усик в профессиональном боксе имеет рекорд 22-0, 36-летний Фьюри — 34-1-1.