Фьюри оказался тяжелее Усика на 25 кг перед реваншем в Эр-Рияде

В пятницу, 20 декабря в Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед боем британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

Фьюри оказался тяжелее соперника почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика. При этом британец не стал снимать куртку перед взвешиванием.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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