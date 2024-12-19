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Сегодня, 13:20

Усик: «В старости будем пить пиво с Фьюри на ранчо, и он спросит, как это я дважды его побил»

Алина Савинова
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Украинец Александр Усик рассказал, как относится к противостоянию с британцем Тайсоном Фьюри на боксерском ринге. Он отметил, что в будущем им будет что вспомнить.

«Нравится ли мне противостояние с Тайсоном Фьюри? Конечно (улыбается). Кайфую, это жизнь, это эмоции, которые мы потом будем вспоминать, когда уже будем дедушками. Он обещал приехать. Он будет приезжать ко мне на ранчо, мы будем пить пиво, и он будет смеяться и говорить: «Блин, ты дважды меня побил, как так?» — сказал Усик в интервью TNT Sports.

Реванш Усика и Фьюри пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В их первом бою, который состоялся 18 мая, украинец одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако летом Усик оставил вакантным пояс IBF.

Ранее стало известно, что за боем-реваншем между Усиком и Фьюри будет следить арбитр с искусственным интеллектом.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: сегодня соперники встретятся лицом к лицу на пресс-конференции. Онлайн-трансляция
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Александр Усик
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