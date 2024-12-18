В поединке между Усиком и Фьюри впервые в истории бокса будет применен искусственный интеллект

Председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что за боем-реваншем между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет следить арбитр с искусственным интеллектом.

«Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Без предвзятости и человеческих ошибок. Этот эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века. Не пропустите исторический момент», — написал Турки в соцсетях.

Реванш Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Ориентировочное время начала — в 1.30 мск. В их первом бою, который состоялся 18 мая, украинец одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

37-летний Усик остается непобежденным: он выиграл все 22 поединка в своей карьере. В активе 36-летнего Фьюри 34 победы при 1 поражении.