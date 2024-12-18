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18 декабря, 23:45

Тайсон Фьюри и Александр Усик: трансляция боя начнется ориентировочно после 0.00 22 декабря

Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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В ночь с 21 на 22 декабря Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой-реванш в тяжелом весе. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Поединок пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — ориентировочно в 1.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции боя не запланировано. Смотреть реванш Усик — Фьюри можно будет с помощью «ВКонтакте». Больше информции ищите в этом материале.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоялся 18 мая 2024 года. Тогда Усик выставил пояса WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring , а Фьюри — WBC. Александр победил раздельным решением судей, а летом оставил вакантным пояс IBF.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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