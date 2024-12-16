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Сегодня, 19:03

Фьюри о мотивации перед реваншем с Усиком: «Делаю это ради больших денег»

Руслан Минаев
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о мотивации перед вторым боем с чемпионом мира Александром Усиком.

«Единственное, что мне действительно важно, это моя семья, мои дети. Этот бой нужен, чтобы получить большие деньги, которые помогут моим потомкам. Делаю это только ради денег, очевидно. Все профессиональные боксеры, если говорить честно, дерутся лишь ради денег», — цитирует британца DAZN.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который состоялся в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей. Усик будет защищать титулы по версии WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. От 50 гривен до 114 миллионов долларов. Сколько заработал Усик за свою карьеру

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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