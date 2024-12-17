Фьюри: «Бросил жену и детей на три месяца во время тренировок к бою с Усиком»

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, чем пожертвовал во время подготовки к реваншу с украинцем Александром Усиком.

«Я не видел жену и детей три месяца. Я ни разу не общался с женой эти три месяца. Ни единого слова. Я пожертвовал многим, но это стоит того. 100 процентов», — цитирует Фьюри Bloody Elbow.

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который состоялся в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей. Усик будет защищать титулы по версии WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.