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Фьюри: «Бросил жену и детей на три месяца во время тренировок к бою с Усиком»

Руслан Минаев
Тайсон Фьюри с супругой Пэрис.
Фото Getty Images
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Британский тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, чем пожертвовал во время подготовки к реваншу с украинцем Александром Усиком.

«Я не видел жену и детей три месяца. Я ни разу не общался с женой эти три месяца. Ни единого слова. Я пожертвовал многим, но это стоит того. 100 процентов», — цитирует Фьюри Bloody Elbow.

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Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который состоялся в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей. Усик будет защищать титулы по версии WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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