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Сегодня, 09:30

Папин считает, что реванш Усика и Фьюри станет запоминающимся поединком

Алина Савинова
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Российский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от боя-реванша украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

«Вообще не знаю, чем может закончиться реванш. Посмотрим, кто и как будет готов и в какой форме подойдет к поединку. Будем смотреть, а прогнозы — дело неблагодарное. Личных симпатий ни к кому из боксеров у меня нет, но интересно будет посмотреть яркий бокс. Думаю, это будет запоминающийся поединок», — цитирует Папина «РБ Спорт».

Поединок между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 на 22 декабря. Первый бой боксеров прошел 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Источник: РБ Спорт
Александр Усик
Алексей Папин
Тайсон Фьюри
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