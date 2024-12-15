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Сегодня, 18:39

Амир Хан заявил, что Фьюри нокаутирует Усика в реванше

Руслан Минаев
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
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Британский боксер Амир Хан поделился мнением о реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, что на этот раз Фьюри учтет ошибки, допущенные в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя просто стоять перед Усиком. Считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом реванше Тайсон выглядит всегда намного лучше. Он нокаутирует Усика в поздних раундах», — сказал Хан в интервью на Youtube-канале BoxNation.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Второй бой Усика и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало боя — в 01.30 по московскому времени. Первый бой состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Амир Хан
Тайсон Фьюри
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