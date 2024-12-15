Амир Хан заявил, что Фьюри нокаутирует Усика в реванше

Британский боксер Амир Хан поделился мнением о реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, что на этот раз Фьюри учтет ошибки, допущенные в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя просто стоять перед Усиком. Считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом реванше Тайсон выглядит всегда намного лучше. Он нокаутирует Усика в поздних раундах», — сказал Хан в интервью на Youtube-канале BoxNation.

Второй бой Усика и Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало боя — в 01.30 по московскому времени. Первый бой состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.