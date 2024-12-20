Дюбуа считает Усика фаворитом реванша с Фьюри

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Что-то подсказывает мне, что Усик снова победит. Как британец, я хочу, чтобы Тайсон выиграл, потому что он сделал все возможное в этой игре. Это нужно уважать. Но что-то подсказывает мне, что Усик сделает это снова. На его стороне везение, и у него есть все необходимые навыки», — приводит слова Дюбуа The Guardian.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка