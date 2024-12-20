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Сегодня, 19:56

Бивол: «Усик — стабильный, дисциплинированный боксер, а Фьюри приготовил нам сюрприз»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от поединка между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я не люблю давать прогнозы. Я только могу сказать, что Усик — стабильный, дисциплинированный боксер, а Фьюри приготовил нам сюрприз. Хороший сюрприз или плохой — мы не знаем», — сказал Бивол в интервью Seconds Out.

Поединок между Фьюри и Усиком пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 21 на 22 декабря. Начало ориентировочно — в 1.30 по московскому времени. Боксеры будут драться за титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
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