Экс-чемпион мира Маккензи: «Усик слишком умен для Фьюри»

Бывший чемпион мира, британец Дюк Маккензи поделился мнением о реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Усик не упадет на пол, разве что после удара ниже пояса. Я никогда не видел, чтобы кто-то действительно потрясал Александра. И даже когда Фьюри потряс Усика, украинец изобразил, что все в порядке, и Фьюри не стал продолжать атаку. Так что Усик слишком умен для Фьюри», — сказал Маккензи в интервью Seconds Out.

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который состоялся в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей. Усик будет защищать титулы по версии WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.