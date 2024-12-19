Григорий Дрозд считает, что судьи в бою против Фьюри вновь отдадут предпочтение Усику

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд дал свой прогноз на реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Для меня картина абсолютно ясна: обладатель трех поясов будет оказывать давление и угрожать, прибавлять от раунда к раунду, а претендент — периодически взрываться и постепенно проседать физически. Думаю, судьи вновь отдадут предпочтение Усику», — приводит слова Дрозда RT.

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде на «Кингдом арене». В их первом бою, который состоялся в ночь с 18 мая на 19 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.