Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:15

Шнякин — о бое Фьюри против Усика: «Сам Тайсон в интервью признал: в 12-раундовом бою ему мало что светит»

Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Рад, что боксерская индустрия здорово сработала — и всем нам достаточно быстро дали продолжение шоу. Обошлось без разборок, нытья, лишнего трэш-тока, выбивания условий, внезапных травм — и вот уже через полгода с лишним реванш. Блеск!

Ожидания от боя те же, что и в мае: все 12 раундов техничного бокса, очень близкий бой двух разножанровых боксеров. С трудом вижу в сценарии такого поединка досрочный конец: Усик традиционно неуловим, ни разу за карьеру даже не прилег в нокдауне, к тому же нет ощущения, чтобы он на уровне планирования задумывает нокаутировать Фьюри. Я уж не говорю, что гораздо более мощным боксерам, природным тяжеловесам и нокаутерам не удавалось вырубить этот британский шкаф», — сказал Шнякин «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Также комментатор назвал своего фаворита в бою.

«В 12 раундах, конечно, преимущество у более скоростного и подвижного боксера. К тому же говорят, Александр набрал на сборах шикарную форму. Состояние Тайсона вновь под вопросом — набрал, потерял, здоров или с проблемами, как он вообще? Показательно, что даже сам Фьюри в интервью признал: в 12-раундовом бою ему мало что светит. Это был скорее намек на специфику судейства. Или просто соломку стелил? Вывод — в какой-то момент ему придется рисковать и вкладываться. А в первом бою Усик держал те же мощные апперкоты британца, пусть и получил урон, как выяснилось. Для меня Александр — фаворит», — добавил Шнякин.

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно после 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Читайте также
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Футболист Карапузов женился на балерине Дьячковой
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Сегодня
Вчера
Неделя