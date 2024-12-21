Шнякин — о бое Фьюри против Усика: «Сам Тайсон в интервью признал: в 12-раундовом бою ему мало что светит»

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Рад, что боксерская индустрия здорово сработала — и всем нам достаточно быстро дали продолжение шоу. Обошлось без разборок, нытья, лишнего трэш-тока, выбивания условий, внезапных травм — и вот уже через полгода с лишним реванш. Блеск!

Ожидания от боя те же, что и в мае: все 12 раундов техничного бокса, очень близкий бой двух разножанровых боксеров. С трудом вижу в сценарии такого поединка досрочный конец: Усик традиционно неуловим, ни разу за карьеру даже не прилег в нокдауне, к тому же нет ощущения, чтобы он на уровне планирования задумывает нокаутировать Фьюри. Я уж не говорю, что гораздо более мощным боксерам, природным тяжеловесам и нокаутерам не удавалось вырубить этот британский шкаф», — сказал Шнякин «СЭ».

Также комментатор назвал своего фаворита в бою.

«В 12 раундах, конечно, преимущество у более скоростного и подвижного боксера. К тому же говорят, Александр набрал на сборах шикарную форму. Состояние Тайсона вновь под вопросом — набрал, потерял, здоров или с проблемами, как он вообще? Показательно, что даже сам Фьюри в интервью признал: в 12-раундовом бою ему мало что светит. Это был скорее намек на специфику судейства. Или просто соломку стелил? Вывод — в какой-то момент ему придется рисковать и вкладываться. А в первом бою Усик держал те же мощные апперкоты британца, пусть и получил урон, как выяснилось. Для меня Александр — фаворит», — добавил Шнякин.

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно после 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов