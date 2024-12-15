Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:00

Минаков: «Манера ведения боя Усика мне нравится»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков прокомментировал предстоящий бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я не сильный эксперт в боксе. Следил в свое время за нашими ребятами Сашей Поветкиным, Денисом Лебедевым, Лешей Папиным, но не фанател от бокса. Манера ведения боя Усика мне нравится. Он очень подвижный и активный, но Фьюри — нокаутер, а у нокаутера всегда есть шанс. Усик как пластилин. Он очень много двигается, хорошо уклоняется. Интересно будет посмотреть этот бой», — приводит слова Минакова «РБ Спорт».

Поединок между Усиком и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 на 22 декабря. Первый бой боксеров прошел 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция
Источник: РБ Спорт
Александр Усик
Виталий Минаков
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
На Украине признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком
Более 1 тыс. бойцов дезертировали из бригады ВСУ «Анна Киевская»
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Минобороны сообщило о 15 уничтоженных БПЛА над территорией России
Сегодня
Вчера
Неделя