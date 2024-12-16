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Сегодня, 22:07

Усик готов поменять весовую категорию после реванша с Фьюри

Руслан Минаев
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что может опустить в весовой категории после реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

«Во втором поединке я выиграю вновь. После этого я постараюсь вернуться в первый тяжелый вес. Я чувствую себя хорошо. Бой продлится 13 раундов, есть у меня такое предчувствие», — цитирует украинца Sky Sports.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе в июле 2018 года, победив россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей.

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке, который состоялся в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей. Усик будет защищать титулы по версии WBA, WBC, WBO, IBO, The Ring.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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