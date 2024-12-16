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Сегодня, 00:20

Бой Тайсона Фьюри против Александра Усика: во сколько начнется реванш

Поединок Фьюри и Усика состоится в ночь с 21 на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Британский боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
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Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик сразятся в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде в ночь с 21 на 22 декабря. Событие состоится на «Kingdom Арене», ориентировочное время начала реванша Фьюри и Усика — 1.30 мск.

Усик поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным пояс IBF. Фьюри после первого поражения в карьере потерял пояс WBC.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

По данным The Sportster, в повторном бою пропорция распределения гонораров изменилась в пользу украинца: Усик получит порядка 114 миллиона долларов, а Фьюри заработает около 76 миллионов.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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