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Сегодня, 11:25

Джошуа поздравил Усика с победой над Фьюри

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа поздравил Александра Усика с победой в реванше против Тайсона Фьюри.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британец уступил украинцу по итогам 12 раундов единогласным решением судей в ночь с 21 на 22 декабря. Фьюри возмутился вердиктом и заявил, что не согласен с поражением.

«Респект», — написал Джошуа на своей странице в соцсетях.

По итогам боя Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом поединке в мае 2024 года Усик также победил британского спортсмена раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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