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Сегодня, 17:19

Кудряшов не верит, что промоутеры смогут организовать бой Усика и Бетербиева

Руслан Минаев
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Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал вероятность поединка между Александром Усиком и Артуром Бетербиевым.

— Не вижу, для чего и как это могут сделать, — цитирует Кудряшова «РБ Спорт». — Мне было бы интересно, я видел их бои в любителях. В маленьких тонких перчатках рисунок может быть совсем другим. Но не верю в этот бой.

— Потому что Бетербиев не станет подниматься в крузера, а Усик не захочет спускаться?

— Усик в бою с Фьюри заработал 111 миллионов. Не знаю, смогут ли сгенерировать столько же в бою Усика и Бетербиева, — сказал Кудряшов.

В ночь на 22 декабря Усика в реванше победил британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей в Эр-Рияде.

Источник: РБ Спорт
Александр Усик
Артур Бетербиев
Дмитрий Кудряшов
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