Мостовой считает Усика фаворитом в бое-реванше с Фьюри

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Если есть интересные бои, то их стоит смотреть, тем более такой. Тяжело сказать, у кого из них больше шансов на победу, но все же для меня фаворитом является Александр», — сказал Мостовой для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Денис Сафронов