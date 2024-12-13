Тарасов: «По законам жанра Фьюри должен победить Усика»

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Учитывая, что это второй бой, мне почему-то кажется, что должна быть трилогия. Это очень всем интересно, тем более, в боксерском мире. Не имею в виду, что это будет какая-то постанова. Мне кажется, что Фьюри более мотивирован на победу, потому что ему нужно взять реванш. А Усик от поражения ничего не потеряет, даже выиграет и получить еще одну возможность трилогии. Понятное дело, что все они борются за мировое наследие, но все понимают, что это бизнес. Думаю, что будет 12 раундов и Фьюри судейским решением победит. Бой должен быть достаточно интересным и что-то нас точно удивит. Но по законам жанра и ощущениям должен выиграть Фьюри. Бойцы примерно равного уровня. Выиграет тот, кто будет психологически настроен на победу», — сказал Тарасов для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.