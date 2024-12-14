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14 декабря, 23:52

Энтони Джошуа назвал Усика фаворитом реванша с Фьюри

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, олимпийский чемпион Энтони Джошуа считает, что Александр Усик снова победит Тайсона Фьюри в очном поединке.

«Я думаю, что в первых раундах это будет тяжелый бой. Но я чувствую, что в итоге Усик снова победит. Ведь он один из лучших, мастер своего дела», — цитирует Джошуа BoxingInsider.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут второй бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом противостоянии, которое состоялось в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.

Источник: BoxingInsider
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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