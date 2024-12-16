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Сегодня, 13:00

Пименов считает Усика фаворитом боя против Фьюри: «Тайсон выглядит слишком вальяжно»

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и украинца Александра Усика (22-0-0).

«Думаю, в этом бою Усик — фаворит. Фьюри выглядит слишком вальяжно, и это может ему помешать. Буду болеть за красивый бокс. Возможно, будет нокаут в исполнении Усика, но и лаки панч от Фьюри тоже ждем», — сказал Пименов для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин

Руслан Пименов
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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