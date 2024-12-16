Пименов считает Усика фаворитом боя против Фьюри: «Тайсон выглядит слишком вальяжно»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и украинца Александра Усика (22-0-0).

«Думаю, в этом бою Усик — фаворит. Фьюри выглядит слишком вальяжно, и это может ему помешать. Буду болеть за красивый бокс. Возможно, будет нокаут в исполнении Усика, но и лаки панч от Фьюри тоже ждем», — сказал Пименов для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин