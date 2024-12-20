Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:00

Кияшко считает, что Усик и Фьюри повторят ход первого боя в предстоящем реванше

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Все будет зависеть от уровня готовности обоих. Думаю, будет то же самое [в сравнении с первым боем]. Усик одержит победу. Но в этот раз Фьюри будет больше желать победы. Если он из поражения вынес какой-то урок, то что-то сможет противопоставить. Будет интересный бой. Закончится ли нокаутом, не знаю, но, кажется, что Усик одержит победу», — сказал Кияшко «СЭ».

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: соперники 10 минут смотрели друг на друга после пресс-конференции. Что будет на взвешивании? Онлайн-трансляция
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые станет папой
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Врач предупредила о рисках урчания в животе
«Амур» расторг контракт с вратарем Игорем Бобковым
Материалы сюжета Финал Всемирной боксерской суперсерии Гассиев - Усик: 21 июля, Москва
Гончаров — о реванше Фьюри против Усика: «Хочу, чтобы Тайсон победил и надавал ему как следует»
Почему Усик отказался от звания героя Украины
Усик отказался от звания "Герой Украины"
Прогноз "Фонбет": "Ростов" победит "Ахмат" в "низовом" матче
Украинская писательница: "Усик мог на весь мир сказать "Слава Украине!", но не сделал этого"
Усика после победы над Гассиевым просили крикнуть "Слава Украине"
Сегодня
Вчера
Неделя