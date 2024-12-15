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Сегодня, 13:00

Дьяков считает Усика фаворитом боя против Фьюри: «Человек идет без поражений»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Усик сейчас в порядке. Человек идет без поражений. Во всех боях, которые были с топами, он всех выносил. Поэтому либо уйдет вообще непобежденным, как Мейвейзер. Все-таки Усик уже не молодой. Конец карьеры близок. Но все равно думаю, что в этом бою Усик фаворит. Не может не быть фаворитом тот, у кого ноль поражений. Сто процентов будет интересно следить за этим боем», — сказал Дьяков для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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