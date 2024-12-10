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Сегодня, 07:00

Папин — о бое Фьюри и Усика: «Считаю Александра одним из лучших боксеров современности»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Папин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Если бы Фьюри выполнял поставленные задачи, которые ему говорили в углу, думаю, мог бы одержать победу в первом бою, — сказал Папин «СЭ». — Как только он перестал работать передней рукой, сразу вся его техника посыпалась. Сразу начал пропускать много ненужных ударов. Эта была яркая победа Александра Усика. Сейчас посмотрим, насколько он дисциплинированно подойдет к этому поединку и дисциплинированно будет выполнять поставленные его углом задачи. Но я думаю, что и Усик в этом бою будет еще лучше. Александр, считаю, один из лучших боксеров современности».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск.) в Саудовской Аравии запланирован ответный бой 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

13 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет поединок Алексея Папина и экс-бойца UFC Грэга Харди по правилам бокса.

Бокс
Александр Усик
Алексей Папин
Тайсон Фьюри
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