Кириллов считает Фьюри фаворитом реванша с Усиком: «Тайсон серьезно подойдет к бою»

Экс-чемпион мира по боксу в полулегком весе Дмитрий Кириллов в интервью с «СЭ» прокомментировал бой-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«В этом противостояния фаворит Фьюри. Думаю, он серьезно подойдет к бою, подготовится и, наверное, по логике, должен его выиграть. Сам болеть буду за Фьюри, болел за него и в первом бою. При этом Тайсону будет нелегко. Усик — боксер высокого класса», — сказал Кириллов «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.