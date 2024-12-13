Хирн — о бое-реванше Усик — Фьюри: «Надеюсь, большой парень сможет показать что-то особенное»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал прогноз на бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я хочу, чтобы Фьюри победил, и я верю, что он способен победить, — сказал Хирн talkSPORT. — Я думаю, ему придется сделать что-то экстраординарное, то, что мы уже видели ранее в его исполнении. Если рассуждать трезво, то очень трудно ставить против Александра Усика в этом бою. Но я надеюсь, что этот большой человек сможет показать что-то особенное».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.