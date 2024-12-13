Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:00

Хирн — о бое-реванше Усик — Фьюри: «Надеюсь, большой парень сможет показать что-то особенное»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал прогноз на бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я хочу, чтобы Фьюри победил, и я верю, что он способен победить, — сказал Хирн talkSPORT. — Я думаю, ему придется сделать что-то экстраординарное, то, что мы уже видели ранее в его исполнении. Если рассуждать трезво, то очень трудно ставить против Александра Усика в этом бою. Но я надеюсь, что этот большой человек сможет показать что-то особенное».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
300 тысяч рублей для мотивации, провал легионеров и Набоков, не дотерпевший до сухаря. Что произошло в матче «Россия 25» – Сборная мира КХЛ
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Сегодня
Вчера
Неделя