Бой Усика и Фьюри побил рекорд по нелегальным трансляциям

Поединок между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1) нелегально посмотрели не менее 20 миллионов человек, убыток составляет 95 миллионов евро, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на исследование Yield Sec.

При этом 18 процентов из тех, кто смотрел бой нелегально, приходятся на Великобританию, 25 процентов — на Северную Америку. Всего было зафиксировано порядка 2000 мест по всему миру, где нелегально транслировался бой, сказано в отчете.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.