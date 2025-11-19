Американские боксеры Брайан Норман-младший и Девин Хейни проведут бой в субботу, 22 ноября. Вечер бокса примет ANB Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — около 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Норман — Хейни

На кону в бою титул WBO в полусреднем весе, которым владеет Норман-младший.

24-летний Норман-младший в профессиональной карьере одержал 28 побед при нуле поражений. 27-летний Хейни идет с рекордом 32 победы, еще один его поединок признан несостоявшимся.

Официальной трансляции поединка в России не запланировано. Правами на показ владеет онлайн-платформа DAZN. Ключевые события и результат боя Норман — Хейни можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.