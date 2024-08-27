Бывшая жена Бивола дала прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0), считает, что Бивол выиграет у чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) решением судей.

«Я думаю, что Дима выиграет по очкам. Возможно, у Димы в этом бою будут какие-то травмы, рассечения. Я думаю, что у него будет физический урон, но он выиграет.

Я думаю, что Бетербиев не попадет по Диме. Я надеюсь на это, потому что при всем том, что я привлекаю внимание людей к этому бою тем, что хочу его отмены, это не совсем желание отмены. Это просто желание, чтобы я была услышана, потому что я не знаю, что еще сделать, чтобы Дима наконец-то, спустя полтора года, сел за стол переговоров", — сказала Бивол YouTube-каналу «Бокс. Обзоры от Дмитрия».

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.