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Сегодня, 11:52

Бывшая жена Бивола потребовала от боксера две квартиры и 200 миллионов рублей

Алина Савинова
Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной.
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Бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина хочет, чтобы спортсмен купил их общим сыновьям по квартире в Санкт-Петербурге и открыл им счета на общую сумму в размере 200 миллионов рублей.

«Димасик, проигравший ты мой, купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 миллионами рублей для каждого сына. И я замолкну навеки. Сделай это, бывший чемпион, и я могила. Если нет, то потеря титулов [станет для тебя] только началом», — написала девушка в соцсетях.

В ночь на 13 октября Бивол уступил соотечественнику Артуру Бетербиеву в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. Бывшая жена Бивола в прямом эфире комментировала этот бой и обрадовалась поражению экс-супруга.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня 2023 года девушка сообщила, что рассталась с боксером.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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