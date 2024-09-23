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Сегодня, 17:06

Бывшая жена Бивола: «Буду болеть за Бетербиева»

Руслан Минаев
Дмитрий Бивол и его жена Екатерина.
Фото Соцсети
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Бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина заявила, что будет болеть за Артура Бетербиева в очном поединке российских боксеров.

«Да, я буду болеть за Артура. Я знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца моих детей. Но когда он полностью отвернулся от детей, я прокляла его. И простит меня Бог. Но я не буду лукавить. Теперь я всегда болею против него», — написала девушка в соцсети.

Также Екатерина опубликовала список покупок и квитанцию о переводе 100 тысяч рублей от бывшего мужа.

«100 тысяч от папки миллионера в месяц и мои траты за один день. Продукты, аптека для старшего сына, стоматолог. Ну и машину помыла, на которой каждый день вожу детей. Еды хватит на два дня. Бивол, привет тебе от детей», — написала она.

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня 2023 года девушка сообщила, что рассталась с боксером.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO Бетербиевым и чемпионом мира по версии WBA Super Дмитрием Биволом состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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