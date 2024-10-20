Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 22:31

Валуев — об идее перехода боксерши Хелиф в профессионалы: «Это троянский конь»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший боксер Николай Валуев рассказал, что думает о намерении алжирки Иман Хелиф перейти в профессиональный бокс.

«В случае прохождения им или ею теста на гормональный фон, будет много вопросов к системе тестирования в мировом боксе. Профессиональный спорт — это прежде всего шоу, и в какой-то степени я понимаю тех, кто осыпает эту алжирку предложениями. В итоге, они получат много денег и хайпа. Но наличие таких спортсменов — опять же троянский конь в систему профессионального бокса и всего спорта», — цитирует Валуева Sport24.

Хелиф выступила на Олимпиаде в Париже, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. На Играх-2024 алжирка стала победительницей женского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг, одолев в финале китаянку Ян Лю.

Источник: Sport24
Бокс
Иман Хелиф
Николай Валуев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
Балицкий указал на устранение Западом всех способных на бунт украинцев
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет
Сегодня
Вчера
Неделя