Экс-чемпион мира Гроувз: «Бетербиев — фаворит в бою с Биволом»

Экс-чемпион мира по версии WBA (Super) в суперсреднем весе Джордж Гроувз (28-4) считает, что чемпиону WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (22-0) нужно задействовать свой джеб, чтобы противостоять чемпиону IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву (20-0).

«Чтобы установить и поддерживать дистанцию в бою с Бетербиевым, нужно обладать очень хорошим джебом. Если у тебя нет такого джеба, который держит тебя на дальней дистанции, то в конце концов Бетербиев просто загонит тебя к канатам.

Каждый раз, когда [Каллум] Смит оказывался спиной к канатам, он подвергался серьезной опасности. Биволу гораздо удобнее боксировать у канатов, но я думаю, что Бетербиев — фаворит. Может быть, это связано с впечатлениями от его недавнего боя. Я, наверное, поставлю на победу Бетербиева, но не буду в этом уверен», — сказал Гроувз talkSPORT.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.