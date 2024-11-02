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Допинг

Сегодня, 15:14

Бывший чемпион мира по боксу Дрозд не собирается оспаривать санкции ITA

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Российский боксер Григорий Дрозд не будет оспаривать санкции Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Григорий не будет никак реагировать на ситуацию с ITA. Это бессмысленно», — цитирует члена команды боксера ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило Дрозда с 9 сентября 2024 года. Согласно материалам организации, боксер совершил нарушение антидопинговых правил 28 сентября 2014 года. Днем ранее в Москве он отобрал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) у поляка Кшиштофа Влодарчика.

Дрозду 45 лет, он объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года. Он владел чемпионским поясом по версии WBC в 2014-2015 годах, один раз защитив его.

Источник: ТАСС
Бокс
Григорий Дрозд

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