Бывший чемпион мира по боксу Дрозд не собирается оспаривать санкции ITA

Российский боксер Григорий Дрозд не будет оспаривать санкции Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Григорий не будет никак реагировать на ситуацию с ITA. Это бессмысленно», — цитирует члена команды боксера ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило Дрозда с 9 сентября 2024 года. Согласно материалам организации, боксер совершил нарушение антидопинговых правил 28 сентября 2014 года. Днем ранее в Москве он отобрал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) у поляка Кшиштофа Влодарчика.

Дрозду 45 лет, он объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года. Он владел чемпионским поясом по версии WBC в 2014-2015 годах, один раз защитив его.