Бывший чемпион мира по боксу Жакоб умер на 60-м году жизни

Французский боксер Тьерри Жакоб скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком легких.

О смерти спортсмена сообщила мэр его родного города Кале Наташа Бушар. Она принесла соболезнования близким Жакоба.

«Начинаем этот день с печальных новостей. Тьерри Жакоб скончался этой ночью таким молодым. Наши мысли, конечно же, с его семьей. Присоединяюсь ко всем, чтобы выразить им наши искренние соболезнования», — написала Бушар в соцсетях.

Жакоб — бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в наилегчайшем весе. За свою карьеру француз провел 45 боев на профессиональном уровне, одержав 39 побед и потерпев 6 поражений.