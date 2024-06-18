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Сегодня, 11:19

Бывший спарринг-партнер Бетербиева: «Если у Артура отберут пояса, то так тому и быть»

Давид Хачатрян
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Британский боксер и бывший спарринг-партнер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) Дэн Азиз (20-1) уверен, что россиянин восстановится к бою с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

«Я не думаю, что Бетербиев будет спарринговать, пока не восстановится. Они не станут спешить и будут ждать. Если у него отберут пояса, то так тому и быть. Однако они очень щепетильны и, вероятно, установили определенные сроки. Они верят, что к этому времени Артур будет в форме. После просмотра боев Бивола я не уверен, что он сможет выдержать мощь Артура», — сказал Азиз BoxingScene.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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