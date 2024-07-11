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Сегодня, 06:38

Бывший тренер Усика назвал главную причину поражений Джошуа от Александра

Давид Хачатрян
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Бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александра Усика (22-0) Джеймс Али Башир считает, что у экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) не было грамотных угловых.

«В обоих боях с Усиком главным препятствием для Джошуа были люди, которые находились в его углу. Роберт Гарсия не имеет опыта и достижений, необходимых для того, чтобы тренировать супертяжеловеса на таком уровне.

Тренировать боксера-супертяжеловеса – это не то же самое, что тренировать представителя любой другой весовой категории. Ты имеешь дело с настоящим гигантом на ринге, и это требует совершенно иного подхода, чем при работе с полусредневесами или легковесами», – сказал Башир Seconds Out.

Усик дважды побил Джошуа. В 2021-м единогласным решением судей, в 2022-м – раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
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