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Сегодня, 14:23

Чеченскую боксершу Эльбукаеву во второй раз избили в Швейцарии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чеченская спортсменка Аминат Эльбукаеву, которая живет в Швейцарии, рассказала в своих соцсетях, то на нее снова напали.

Девушка сообщила, что в Швейцарии ее избила толпа мужчин, когда она шла домой после тренировки. Также, по словам Эльбукаевой, сначала ее ударили сзади, а потом повалили на землю и продолжили бить, в том числе по лицу.

На видео, которое боксерша опубликовала в своих соцсетях, видны ссадины на лице.

«Люди, которые подбегают сзади, избивают и убегают, они кем себя считают? Что в головах? Если меня спросить, то для меня это нелюди», — сказала Эльбукаева.

Первое нападение на девушку произошло в июне 2024 года. На Эльбукаеву также напала группа мужчин, все один были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

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