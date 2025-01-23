Чемпион АСА Туменов: «Удивлен профессионализмом и кардио Бетербиева»

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов поделился мыслями в преддверии второго поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Очень интересный бой. Жду. Если все срастется, хочу полететь и посмотреть бой. Глобальных изменений не будет. Они поработают над своими ошибками. Бивол постарается работать больше. В целом это опасно. Выше риск пропустить. Но я просто удивлен профессионализмом и кардио Бетербиева. Выступать на таком уровне в 40 лет, и прессинговать все 12 раундов. Это одаренность и хорошая генетика, а также, конечно, он — профессионал. Только генетикой чемпионом не становится. Если ты не профессионал, ничего не получится», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Реванш Бивола и Бетербиева пройдет 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом поединке в октябре 2024 года Бетербиев одержал победу решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.