Девин Хейни сообщил, что берет паузу: «Вернусь через два года»

Чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1) заявил, что будет ждать, когда закончится дисквалификация бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (25-1).

«Я возьму паузу. Потрачу немного денег, попутешествую по миру и вернусь через два года после отстранения Райана, и мы снова сможем сразиться», — написал Хейни в соцсети X.

Гарсии грозит дисквалификация от Атлетической комиссии Нью-Йорка после того, как он сдал положительный тест на запрещенное вещество остарин незадолго до боя с Хейни, которого он победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109) 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США.