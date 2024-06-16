Шакур Стивенсон: «Мартин выступил намного лучше, чем я ожидал»

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0) похвалил Фрэнка Мартина (18-1) за выступление в бою с чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (30-0).

«Фрэнку респект, он выступил намного лучше, чем я ожидал. Все было хорошо, пока он не выдохся, но ему стоит перейти в первый легкий вес, потому что там он точно будет более успешным бойцом», — написал Стивенсон в соцсети X.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.