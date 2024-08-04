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Сегодня, 10:02

Стивенсон обратился к Ломаченко: «Давай подеремся в конце года»

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) сразу после словесной перепалки с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Василием Ломаченко (18-3) обратился к украинцу с предложением провести бой.

«Итак, Василий, ты наконец-то готов к поединку? Предлагаю провести бой в конце года. Крутой парень, кажется, что ты наконец-то в настроении», — написал Стивенсон в соцсети X.

Ломаченко и Стивенсон устроили жесткую перепалку во время вечера бокса, на котором дрались чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) и экс-чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1).

Ломаченко в прошлом бою нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Василий Ломаченко
Шакур Стивенсон
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