Чемпион мира Тим Цзю будет добиваться боя с Теренсом Кроуфордом

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) открыт для переговоров со стороной абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0).

«Есть большие бои, которые нужно провести, и Теренс Кроуфорд в этом списке. Конечно, я хочу этого боя, это великий человек, первый номер pound-for-pound. Посмотрим, что будет в будущем, но сейчас передо мной стоит одна большая задача, и я сосредоточен только на ней», — сказал Цзю Fight Hub TV.

Кит Турман (30-1) снялся с боя с Цзю из-за травмы. Его место займет 26-летний Себастьян Фундора (20-1). Бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.