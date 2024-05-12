Джервонта Дэвис хочет подраться с Василием Ломаченко

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) заявил, что готов встретиться с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3) сразу после боя с Фрэнком Мартином (18-0).

«Джервонта никогда не будет драться с Василием Ломаченко», — написал пользователь соцсети X, на что Дэвис ответил: «Он — после боя с Фрэнком. Позвольте мне сперва подраться с Фрэнком».

Ломаченко и Джордж Камбосос (21-2) подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.

Дэвис и Мартин подерутся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.